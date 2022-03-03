Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики. Город Балаклея был освобожден от националистических батальонов, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины", - подчеркнул он.

Конашенков добавил, что вооруженные силы Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь и взяли под контроль ряд населенных пунктов. "Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартана и Водяное", - сказал он.

Конашенков добавил, что г руппировка войск ЛНР за сутки продвинулась на 4 км и вышла к северной окраине Северодонецка. "Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман - Приволье - северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 км", - сказал он.