Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики. Город Балаклея был освобожден от националистических батальонов, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины", - подчеркнул он.
Конашенков добавил, что вооруженные силы Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь и взяли под контроль ряд населенных пунктов. "Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартана и Водяное", - сказал он.
Конашенков добавил, что г руппировка войск ЛНР за сутки продвинулась на 4 км и вышла к северной окраине Северодонецка. "Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман - Приволье - северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 км", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.