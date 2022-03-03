Минобороны объяснило значение букв Z и V на военной технике

Уже который день в Сети идет бурное обсуждения значений латинских букв Z и V, нанесенных на российскую военную технику, задействованную в спецоперации на Украине. Простые пользователи и эксперты называли различные версии расшифровок этих знаков. И вот, наконец, Минобороны России объяснил значение символов.

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Так, буква Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Об этом сообщается в Instagram ведомства.

Ранее пользователи считали, что Z означает «Запад», а V - «Восток». Среди предположений о значении символов также были: «Поколение Z» (люди, родившиеся в 2000-2010-е годы), «Zа Zеленским», «Z - Зеленский. V – виноват» (есть еще вариант, где V – Владимир). Есть и те, кто вспомнил известный советский фильм «Операция Z - чтобы никто не догадался». Кто-то даже предположил, что это знак «Зорро».