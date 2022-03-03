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1 час назад

Минобороны объяснило значение букв Z и V на военной технике

Елена Прошина

Уже который день в Сети идет бурное обсуждения значений латинских букв Z и V, нанесенных на российскую военную технику, задействованную в спецоперации на Украине. Простые пользователи и эксперты называли различные версии расшифровок этих знаков. И вот, наконец, Минобороны России объяснил значение символов.

Минобороны объяснило значение букв Z и V на военной технике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, буква Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Об этом сообщается в Instagram ведомства.

Минобороны России открыло горячую линию по ситуации на Украине

Ранее пользователи считали, что Z означает «Запад», а V - «Восток». Среди предположений о значении символов также были: «Поколение Z» (люди, родившиеся в 2000-2010-е годы), «Zа Zеленским», «Z - Зеленский. V – виноват» (есть еще вариант, где V – Владимир). Есть и те, кто вспомнил известный советский фильм «Операция Z - чтобы никто не догадался». Кто-то даже предположил, что это знак «Зорро».

Ранее Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы продолжат выполнять военную операцию на Украине «до достижения поставленных целей». Министр подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинскую территорию и принимает все меры для безопасности мирных жителей.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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