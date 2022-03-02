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4 часа назад

Минобороны России открыло горячую линию по ситуации на Украине

ТАСС

Минобороны России открыло многоканальные телефоны горячей линии, которые круглосуточно обеспечивают устойчивую связь со всеми структурами, включая международные организации, такие как ООН и ОБСЕ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Минобороны России открыло горячую линию по ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Минобороны России открыты многоканальные телефоны горячей линии связи (вы их видите на экране: +7 (495) 498-43-54; +7 (495) 498-41-01 - для международных контактов), в том числе которые круглосуточно обеспечивают устойчивую связь со всеми структурами, включая посольства иностранных государств и всех без исключения иностранных абонентов, в том числе международные организации, включая структуры ООН и ОБСЕ", - сказал он.

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