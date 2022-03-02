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5 часов назад

На Украину поступили ракеты и гранатометы от Германии

Lenta.ru

Германия поставила Украине 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust, вооружение прибыло спустя три дня. Об этом пишет Bild со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, пишет РИА Новости.

На Украину поступили ракеты и гранатометы от Германии
Фото: ReutersReuters

О том, что Германия отправит на Украину оружие, сообщалось ранее. Так, правительство ФРГ одобрило передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

Ранее Германия неоднократно отказывалась поставлять оружие на Украину. В частности, об этом еще 24 февраля говорил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.

Армия,В мире,Роберт Хабек,
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