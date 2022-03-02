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7 часов назад

Минобороны сообщило о потерях сторон за время спецоперации на Украине

Вероника Полынина

Министерство обороны России сообщило о потерях сторон за время спецоперации на Украине.

Потери Украины за время российской операции составили более 2 870 человек убитыми и около 3 700 человек ранеными, рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными», - приводит ТАСС слова Конашенкова.

Потери среди российских военных составили 498 человек, ранены 1597 человек.

«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга», - заявил Конашенков.

Он отметил, что семьям погибших оказывается вся возможная помощь.

По подтвержденным данным Минобороны, среди военнослужащих силовых ведомств Украины в плену оказались 572 человека.

За время операции поражено 1 533 объекта военной инфраструктуры Украины, сбито 13 самолетов и 47 БПЛА.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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