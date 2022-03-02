Минобороны РФ: боевики «Азова» заминировали цеха завода в Мариуполе

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики нацбатальона «Азов» в ночное время заминировали производственные цеха завода «Азовсталь» в Мариуполе.
«Жители города продолжает работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города. Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя», — заявил Конашенков.
Ранее официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации заявил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России массированным ударом смогла уничтожить почти 70 объектов военной инфраструктуры, принадлежащей Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.