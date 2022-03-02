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7 часов назад

В Минобороны РФ заявили, что боевики «Азова» заминировали цеха завода в Мариуполе

Газета.Ru

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики нацбатальона «Азов» в ночное время заминировали производственные цеха завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Минобороны РФ: боевики «Азова» заминировали цеха завода в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жители города продолжает работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города. Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя», — заявил Конашенков.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации заявил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России массированным ударом смогла уничтожить почти 70 объектов военной инфраструктуры, принадлежащей Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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