Минобороны РФ: боевики «Азова» заминировали цеха завода в Мариуполе

Официальный представитель Минобороны России , генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики нацбатальона «Азов» в ночное время заминировали производственные цеха завода «Азовсталь» в Мариуполе .

«Жители города продолжает работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города. Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя», — заявил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.