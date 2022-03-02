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7 часов назад

В Минобороны заявили, что российский танк в ходе боя был атакован американским ПТУРJavelin

ТАСС

Российский танк, принимающий участие в спецоперации на Украине, был атакован американским противотанковым комплексом (ПТУР) Javelin, экипаж получил контузию, но из боя не вышел. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российский танк был атакован американским Javelin в ходе боя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел", - сказал он, добавив, что танкисты, убедившись в исправности техники, метким огнем уничтожили еще два танка противника.

Конашенков добавил, что российское военное ведомство будет и дальше регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих.

Армия,В мире,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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