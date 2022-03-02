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7 часов назад

Байден уточнил условие членства Украины в НАТО

Елена Прошина

Вопрос о членстве Украины в НАТО должны решать сам альянс и Киев. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Байден уточнил условие членства Украины в НАТО
Фото: РамблерРамблер

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО «безусловно» предстоит решать альянсу и Киеву. При этом, комментируя военную спецоперацию России на Украине, он утверждал, что в ходе нее намеренно наносятся удары по жилым районам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины в организацию по новой специальной процедуре и подписал заявку на членство. Его поддержал глава Польши Анджей Дуда. В Еврокомиссии также заявили о желании ЕС принять Украину, но подчеркнули, что процедуру невозможно провести за несколько месяцев, поскольку она требует глубоких трансформационных процессов.

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