Байден уточнил условие членства Украины в НАТО

Вопрос о членстве Украины в НАТО должны решать сам альянс и Киев. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО «безусловно» предстоит решать альянсу и Киеву. При этом, комментируя военную спецоперацию России на Украине, он утверждал, что в ходе нее намеренно наносятся удары по жилым районам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины в организацию по новой специальной процедуре и подписал заявку на членство. Его поддержал глава Польши Анджей Дуда. В Еврокомиссии также заявили о желании ЕС принять Украину, но подчеркнули, что процедуру невозможно провести за несколько месяцев, поскольку она требует глубоких трансформационных процессов.