Байден уточнил условие членства Украины в НАТО

Вопрос о членстве Украины в НАТО должны решать сам альянс и Киев. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

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Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО «безусловно» предстоит решать альянсу и Киеву. При этом, комментируя военную спецоперацию России на Украине, он утверждал, что в ходе нее намеренно наносятся удары по жилым районам.