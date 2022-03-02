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7 часов назад

Значение буквы Z на российской военной технике на Украине объяснили

Lenta.ru

Буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, может расшифровываться по фамилии украинского президента Владимира Зеленского. Такое объяснение дал News.ru военный эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Значение буквы Z на российской военной технике на Украине объяснили
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что не находил по этой теме официальных комментариев.

«Есть всякие меметичные объяснения, что Z — это Зеленский, V — Владимир, а O — Олександрович, ну типа троллят таким образом», — пояснил Рожин.

Эксперт допустил, что военные после окончания специальной операции дадут какие-то разъяснения. По его словам, некоторые военные трактуют буквы Z и V как название группировок, которые идут с разных направлений.

Накануне глава Кемеровской области Сергей Цивилев объявил, что решил «переименовать» регион и добавить в название букву Z. Таким образом, в официальных документах регион будет значиться как КуZбасс.

Губернатор подчеркнул, что это часть акции по поддержке специальной операции по защите Донбасса, а буква Z — «в первую очередь знак поддержки наших бойцов».

Ранее бывший глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что значение буквы Z, появившейся на российской военной технике, является секретом.

Позже главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил «Ленте.ру», что знак, скорее всего, имеет тактическую функцию и не нужен для распознавания техники в бою.

Армия,Сергей Цивилев,Борис Рожин,Александр Бородай,Владимир Зеленский,Игорь Коротченко,
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