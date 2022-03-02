Значение буквы Z на российской военной технике на Украине объяснили

Буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, может расшифровываться по фамилии украинского президента Владимира Зеленского. Такое объяснение дал News.ru военный эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Фото: ТАСС ТАСС

Он отметил, что не находил по этой теме официальных комментариев.

«Есть всякие меметичные объяснения, что Z — это Зеленский, V — Владимир, а O — Олександрович, ну типа троллят таким образом», — пояснил Рожин.

Эксперт допустил, что военные после окончания специальной операции дадут какие-то разъяснения. По его словам, некоторые военные трактуют буквы Z и V как название группировок, которые идут с разных направлений.

Накануне глава Кемеровской области Сергей Цивилев объявил, что решил «переименовать» регион и добавить в название букву Z. Таким образом, в официальных документах регион будет значиться как КуZбасс.

Губернатор подчеркнул, что это часть акции по поддержке специальной операции по защите Донбасса, а буква Z — «в первую очередь знак поддержки наших бойцов».

Ранее бывший глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что значение буквы Z, появившейся на российской военной технике, является секретом.