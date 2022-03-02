ВСУ обстреляли из минометов Горловку

Украинские войска выпустили 6 мин по Горловке и 8 мин по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике за 10 минут, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 13.15 – н.п. н.п. Чигири – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 13.25 – н.п. Новолуганское – н.п. Гольмовский: выпущено 8 мин калибром 120 мм.», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Ранее украинские войска открыли огонь по Александровке в ДНР.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.