Минобороны обсудило с Красным Крестом работу на Украине

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Отмечается, что в ходе прошедшего 2 марта разговора стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и Красного Креста, в том числе работу на Украине. Других деталей переговоров на данный момент не приводится.

Ранее 2 марта ТАСС сообщал, что Российский Красный Крест проинформировал коллег с Украины о готовности к диалогу по гуманитарным вопросам и о проводимой поддержке на территории России беженцев с украинским гражданством.