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4 часа назад

Минобороны обсудило с Красным Крестом работу на Украине

Lenta.ru

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Минобороны обсудило с Красным Крестом работу на Украине
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в ходе прошедшего 2 марта разговора стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и Красного Креста, в том числе работу на Украине. Других деталей переговоров на данный момент не приводится.

Ранее 2 марта ТАСС сообщал, что Российский Красный Крест проинформировал коллег с Украины о готовности к диалогу по гуманитарным вопросам и о проводимой поддержке на территории России беженцев с украинским гражданством.

22 февраля Российский Красный Крест начал общенациональный сбор средств для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

Армия,Петер Маурер,Александр Фомин,Минобороны России,Международный комитет Красного Креста,
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