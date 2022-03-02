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1 час назад

Минобороны заявило о взятии под контроль Херсона

Елена Прошина

Российские вооруженные силы полностью взяли под контроль город Херсон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает», - заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он сообщил, что группировка войск ЛНР установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. С начала проведения спецоперации глубина продвижения составила 75 километров.

Конашенков также отметил, что силами ДНР установлен контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров.

Подразделениями ВС России установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие добровольно сложили оружие.

Кроме того, в Минобороны отметили, что силами ВС РФ нанесен удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. Таким образом, была выведена из строя аппаратная вещания телевышки. Это было сделано для пресечения информатак против России.

Ранее стало известно, что войска ДНР блокировали Мариуполь.

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