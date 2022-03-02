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1 час назад

Басурин: Мариуполь блокирован

Елена Прошина

Украинский город Мариуполь удалось блокировать. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин: Мариуполь блокирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, необходимо сделать все, чтобы не пострадали люди. ДНР надеется, что мирные жители начнут выходить из города, пишет РИА Новости.

Ранее Эдуард Басурин заявлял, что скоро Мариуполь будет полностью взят в кольцо. Он также говорил о необходимости создать гуманитарный коридор из Мариуполя для выхода мирных жителей. Уже сейчас в городе наблюдаются проблемы с пропитанием.

Российская спецоперация в Украине началась утром 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Отмечается, что ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной.

Армия,Эдуард Басурин,Верховный суд,
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