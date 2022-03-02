Басурин: Мариуполь блокирован

Украинский город Мариуполь удалось блокировать. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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По его словам, необходимо сделать все, чтобы не пострадали люди. ДНР надеется, что мирные жители начнут выходить из города, пишет РИА Новости.

Ранее Эдуард Басурин заявлял, что скоро Мариуполь будет полностью взят в кольцо. Он также говорил о необходимости создать гуманитарный коридор из Мариуполя для выхода мирных жителей. Уже сейчас в городе наблюдаются проблемы с пропитанием.