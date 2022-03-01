В Пентагоне обозначили позицию по закрытию неба над Украиной

В Пентагоне заявили, что создание бесполетной зоны над Украиной не рассматривается, на эту тему нет никаких дискуссий, пишет РИА Новости.
"Президент Байден был избыточно ясен: американские войска не будут сражаться на Украине. И это относится к использованию бесполетной зоны", - сказал представитель американского военного ведомства на брифинге для журналистов.
По его словам, создание бесполетной зоны, «разумеется, втягивает вас в бои».
"Нет никакой дискуссии на эту тему, никаких споров... Этого просто не будет", - добавил он.