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15 часов назад

В Пентагоне обозначили позицию по закрытию неба над Украиной

Елена Прошина

В Пентагоне заявили, что создание бесполетной зоны над Украиной не рассматривается, на эту тему нет никаких дискуссий, пишет РИА Новости.

В Пентагоне обозначили позицию по закрытию неба над Украиной
Фото: ReutersReuters

"Президент Байден был избыточно ясен: американские войска не будут сражаться на Украине. И это относится к использованию бесполетной зоны", - сказал представитель американского военного ведомства на брифинге для журналистов.

По его словам, создание бесполетной зоны, «разумеется, втягивает вас в бои».

"Нет никакой дискуссии на эту тему, никаких споров... Этого просто не будет", - добавил он.

Армия,Пентагон,
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