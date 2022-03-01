«Не слушайте провокаторов»: Кадыров об украинских фейках

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семьи погибших на Украине российских военных получат по 2 млн рублей, а не 11 тысяч рублей, как говорится в фейках украинской стороны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Он рассказал, что Украина специально распространяет дезинформацию, но на самом деле, семьи погибших военных получат по 1 млн рублей от Минобороны, и еще более 1 млн рублей они получат из федерального бюджета.

«Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой. Не слушайте провокаторов. Таких подлецов и смутьянов раньше расстреливали. И правильно делали», — сказал глава Чечни.

По его словам, в любых спецоперациях могут быть жертвы, но Россия борется за безопасность своего народа и государства.

Ранее глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков заявил, что четверо военнослужащих из региона погибли в ходе специальной операции по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.