Стало известно о гибели еще четырех россиян на Украине

Четыре уроженца Кабардино-Балкарской Республики погибли в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте главы региона Казбека Кокова.

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«С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка», — сказано в заявлении.

Коков выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих и назвал их гибель невосполнимой утратой. Он заявил, что российские военные «отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа». Глава региона пообещал всемерную поддержку их семьям.