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17 часов назад

Стало известно о гибели еще четырех россиян на Украине

Lenta.ruиещё 1

Четыре уроженца Кабардино-Балкарской Республики погибли в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте главы региона Казбека Кокова.

Стало известно о гибели еще четырех россиян на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка», — сказано в заявлении.

Коков выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих и назвал их гибель невосполнимой утратой. Он заявил, что российские военные «отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа». Глава региона пообещал всемерную поддержку их семьям.

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Ранее стало известно о гибели командира разведроты, капитана российской армии Александра Лысенко. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о первых потерях среди чеченских военных в ходе российской специальной операции по защите Донбасса — погибли два чеченских солдата. О гибели российских военнослужащих сообщали и губернаторы Астраханской и Ульяновской областей, а также глава Калмыкии.

Армия,Новости регионов,Александр Лысенко,Рамзан Кадыров,
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