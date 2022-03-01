Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе очередного брифинга заявил, что передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья Азовского моря.
«1 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов», — рассказал Конашенков.
По его словам, по состоянию на вторник, 1 марта, российские вооруженные силы поразили 1 235 объектов военной инфраструктуры Украины.
«Из них: 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил. Уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники», — заявил Конашенков.
Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу рассказал, как долго продлится специальная операция на Украине.