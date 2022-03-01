Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе очередного брифинга заявил, что передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья Азовского моря.