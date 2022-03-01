Минобороны РФ: выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован

Выход подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Азовскому морю с 1 марта полностью заблокирован. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во вторник.
Он уточнил, что передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.
"С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован", - заявил Конашенков.
Конашенков сообщил, что войска Луганской Народной Республики продвинулись с начала проведения операции на глубину до 61 км, войска ДНР продвинулись за прошедшие сутки на 19 км. О
"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаков, Голубовка. Войска Донецкой Народной Республики вели успешные наступательные действия, взяв под контроль населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубровка, Берестовое, Белоцерковка. Глубина продвижения группировки за прошедшие сутки составила 19 км", - сказал он.