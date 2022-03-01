Минобороны РФ: выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован

"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаков, Голубовка. Войска Донецкой Народной Республики вели успешные наступательные действия, взяв под контроль населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубровка, Берестовое, Белоцерковка. Глубина продвижения группировки за прошедшие сутки составила 19 км", - сказал он.