Киев пожаловался на истощение запасов Stinger и Javelin

Посол Украины в США Оксана Маркарова обратилась к сенаторам с просьбой об увеличении военной помощи, поскольку них заканчиваются припасы и снаряжение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в газете Politico.

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«Посол Оксана Маркарова заявила двухпартийной группе сенаторов, что украинские вооруженные силы серьезно нуждаются в припасах и снаряжении», — сказала Маркарова.

В частности, посол говорила о потребности Украины в дополнительных поставках техники, в том числе летального оружия. По словам Маркаровой, у Украины почти закончились ПЗРК Stinger и противотанковые ракеты Javelin, которые будут нужны при обороне Киева.

Отдельно дипломат призвала Вашингтон ужесточить санкции против Москвы.