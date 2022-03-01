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12 минут назад

Посол Украины: у ВСУ заканчивается оружие

Елена Прошина

Посол Украины в США Оксана Маркарова обратилась к сенаторам с просьбой об увеличении военной помощи, поскольку них заканчиваются припасы и снаряжение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в газете Politico.

Киев пожаловался на истощение запасов Stinger и Javelin
Фото: ReutersReuters

«Посол Оксана Маркарова заявила двухпартийной группе сенаторов, что украинские вооруженные силы серьезно нуждаются в припасах и снаряжении», — сказала Маркарова.

В частности, посол говорила о потребности Украины в дополнительных поставках техники, в том числе летального оружия. По словам Маркаровой, у Украины почти закончились ПЗРК Stinger и противотанковые ракеты Javelin, которые будут нужны при обороне Киева.

Отдельно дипломат призвала Вашингтон ужесточить санкции против Москвы.

Средства ПВО Белоруссии приведены в готовность

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. 28 февраля между делегациями России и Украины прошли переговоры, после которых представители вернулись в столицы для консультаций и подготовке к новому раунду диалога.

Армия,Видео,Оксана Маркарова,Владимир Путин,
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