Киев пожаловался на истощение запасов Stinger и Javelin

Посол Украины в США Оксана Маркарова обратилась к сенаторам с просьбой об увеличении военной помощи, поскольку них заканчиваются припасы и снаряжение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в газете Politico.
«Посол Оксана Маркарова заявила двухпартийной группе сенаторов, что украинские вооруженные силы серьезно нуждаются в припасах и снаряжении», — сказала Маркарова.
В частности, посол говорила о потребности Украины в дополнительных поставках техники, в том числе летального оружия. По словам Маркаровой, у Украины почти закончились ПЗРК Stinger и противотанковые ракеты Javelin, которые будут нужны при обороне Киева.
Отдельно дипломат призвала Вашингтон ужесточить санкции против Москвы.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. 28 февраля между делегациями России и Украины прошли переговоры, после которых представители вернулись в столицы для консультаций и подготовке к новому раунду диалога.