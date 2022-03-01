«Это все на сто процентов советское». Какого оружия лишилась Украина

«Сложно сказать, почему события развивались именно таким образом. Если бы хотя бы треть из этого уничтожили сразу, в первый день, – и в первую очередь уже обнаруженные и постоянно подтверждаемые разведкой объекты, такие как аэродромы, склады горюче-смазочных материалов и так далее, – темп операции был бы совсем другим и переговоры с Украиной можно было бы вести с совершенно других позиций», – отметил Балуевский.