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1 час назад

ДНР: украинские националисты захватили машины ОБСЕ

Алиса Селезнёва

Украинские нацформирования захватили около 20 автомобилей СММ ОБСЕ, судьба сотрудников миссии неизвестна. Об этом со ссылкой на представителей Донецкой народной республики сообщает ТАСС.

В ДНР сообщили о захвате украинскими националистами машин ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня утром представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинули свои офисы в Донецке и Луганске и начали эвакуацию.

«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», - пояснил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Он также отметил, что представители мониторинговой миссии по плану должны были пересечь КПП «Успенка» на границе с Россией, пишет РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Все сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе отправились к российской границе

28 февраля на украино-белорусской границе состоялись переговоры украинской и российской делегаций о прекращении огня на Украине. По окончании встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о втором раунде переговоров.

Армия,Владимир Мединский,Владимир Путин,
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