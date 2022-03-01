В ДНР сообщили о захвате украинскими националистами машин ОБСЕ

Украинские нацформирования захватили около 20 автомобилей СММ ОБСЕ, судьба сотрудников миссии неизвестна. Об этом со ссылкой на представителей Донецкой народной республики сообщает ТАСС.
Сегодня утром представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинули свои офисы в Донецке и Луганске и начали эвакуацию.
«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», - пояснил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Он также отметил, что представители мониторинговой миссии по плану должны были пересечь КПП «Успенка» на границе с Россией, пишет РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
28 февраля на украино-белорусской границе состоялись переговоры украинской и российской делегаций о прекращении огня на Украине. По окончании встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о втором раунде переговоров.