ДНР: над Харцызском сбили ракету "Точка У"

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что над городом Харцызском была сбита ракета, выпущенная из комплекса «Точка У». Как сообщает РИА Новости, в ее заряде мог содержаться фосфор, а осколки снаряда попали в дома.

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«В ночь на 1 марта над Харцызском сбита ракета, выпущенная из ТРК "Точка У". При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске. В кассетной части заряда обнаружен белый порошок, предположительно — фосфор», — заявили в ДНР.

Напомним, что в 06:15 и 06:30 украинские силовики обстреляли Горловку на территории ДНР, а позднее в Луганской народной республике ВСУ обстреляли село Логвиново с помощью артиллерии, минометов и РСЗО «Град».