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5 часов назад

ДНР: над Харцызском сбили ракету "Точка У"

Елена Прошина

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что над городом Харцызском была сбита ракета, выпущенная из комплекса «Точка У». Как сообщает РИА Новости, в ее заряде мог содержаться фосфор, а осколки снаряда попали в дома.

ДНР: над Харцызском сбили ракету "Точка У"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ночь на 1 марта над Харцызском сбита ракета, выпущенная из ТРК "Точка У". При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске. В кассетной части заряда обнаружен белый порошок, предположительно — фосфор», — заявили в ДНР.

Напомним, что в 06:15 и 06:30 украинские силовики обстреляли Горловку на территории ДНР, а позднее в Луганской народной республике ВСУ обстреляли село Логвиново с помощью артиллерии, минометов и РСЗО «Град».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. 28 февраля между делегациями России и Украины прошли переговоры, после которых представители вернулись в столицы для консультаций и подготовке к новому раунду диалога.

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