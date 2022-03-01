Утром во вторник, 1 марта, все 43 автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отправились из ДНР в сторону российской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее в миссии ОБСЕ сообщили, что ее члены в Донецке и Луганске ждут эвакуации через Россию. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид объявила о решении вывезти всех членов миссии как можно скорее.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Главный офис миссии ОБСЕ на Украине находится в Киеве, ее сотрудники также работали в Днепре, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах. Среди их задач - «беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта».