Еще 15 населенных пунктов освободили в ЛНР

В Луганской народной республике от украинских силовиков освобождено еще 15 населенных пунктов. Об этом сообщается в Telegram-канале Народной милиции.

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«Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли село Логвиново в ЛНР из артиллерии, минометов и РСЗО. По населенному пункту было выпущено десять снарядов из артиллерийского орудия 152 мм, десять мин из миномета 120 мм и 20 снарядов из РСЗО БМ-21.