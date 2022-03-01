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6 часов назад

Украинские силовики обстреляли село в ЛНР из «Града»

Елена Прошина

Украинские военные обстреляли утром во вторник село Логвиново из артиллерии, минометов и «Града». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские силовики обстреляли село в ЛНР из «Града»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации властей республики, в 06:35 мск по Логвиново выпущено 10 снарядов из артиллерийского орудия 152мм и 10 мин из миномета 120 мм. В 07.12 по селу выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21.

Напомним, что в 06:15 и 06:30 украинские силовики обстреляли Горловку на территории Донецкой народной республики (ДНР). Незадолго до этого по ней было выпущено еще более 10 мин.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Армия,Владимир Путин,
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