«Комитет по защите национальных интересов» создал список «предателей Родины»

Патриотический проект «Комитет по защите национальных интересов» открыл перечень «предателей Родины», в список занесены лица, которые, по мнению организации, выступают «против процветания и безопасности» России.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мы, патриотические силы России, считаем, что сегодня как никогда нам важно быть сплоченными вокруг общих вызовов и угроз. Тем не менее, мы замечаем активность некоторых лиц, выступающих против процветания и безопасности нашей Родины. Эти предатели в своей риторике доходят до прямых заявлений о поддержке антироссийских санкций и политического давления на нашу Родину, а также о готовности воевать против нее в интересах других стран», – говорится в описании на сайте проекта.

Отмечается, что указанные в списке люди являются предателями, которых «никогда не забудут и не простят», и будет сделано все, чтобы «они ответили за свои поступки».

В списке значатся экс-сотрудник отдела расследований иноагента и запрещенной экстремистской организации ФБК Георгий Албуров, писатель Дмитрий Глуховский, писатель Дмитрий Быков, журналист Юрий Дудь, политтехнолог Максим Кац, оппозиционные активисты Геннадий и Дмитрий Гудковы, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и другие.

Ранее российские писатели написали обращение, в котором указали, что специальная военная операция, проходящая на Украине и в Донбассе, назревала очень давно.