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8 минут назад

Три страны НАТО передают Украине 70 самолетов, которые смогут базироваться в Польше

ТАСС

Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. С таким утверждением выступила во вторник на своей официальной странице в Facebook пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Украина получит доступ к аэродромам в Польше для базирования самолетов НАТО
Фото: ReutersReuters

"70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи", - утверждает военная пресс-служба.

По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша - 28 самолетов МиГ-29, Словакия - 12 МиГ-29.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму €450 млн. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.

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Однако еще в понедельник на брифинге премьер-министр Болгарии Кирил Петков категорично заявил, что не намерен посылать самолеты на Украину. "У нас есть небольшое количество самолетов и мы не можем их передавать никому. Количество их абсолютно недостаточно, чтобы защищать наше небо и абсурдно утверждение о том, что мы их будет давать в этот момент", - сказал политик.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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