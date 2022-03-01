Гражданин Израиля погиб при попытке покинуть Украину

Украинские военные застрелили гражданина Израиля, пытавшегося покинуть страну, посчитав его «чеченским силовиком». Об этом пишет газета Times of Israel.
По словам родственников погибшего, Роман Бродский пытался выехать в Молдову со своим партнером, чтобы вернуться в Израиль. Его остановили на контрольно-пропускном пункте украинские военные и открыли огонь.
«Они подумали, что он чеченец или что-то в этом роде, и убили его», - рассказал отец Бродского.
Министерство иностранных дел Израиля подтвердило гибель своего гражданина, пишет ТАСС.
«МИД подтверждает информацию о том, что на Украине убит гражданин Израиля Роман Бродский. Его автомобиль, находившийся в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой, подвергся обстрелу, в результате которого он погиб», - пояснили в ведомстве.
При этом в МИД заявили, что жена и дети Бродского все еще находятся на Украине, с ними поддерживается связь.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что территорию страны уже покинули около 150 тысяч человек. Половина из них направилась в Польшу, многие - в Венгрию, Молдавию и Румынию.