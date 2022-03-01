Гражданин Израиля погиб при попытке покинуть Украину

Украинские военные застрелили гражданина Израиля, пытавшегося покинуть страну, посчитав его «чеченским силовиком». Об этом пишет газета Times of Israel.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам родственников погибшего, Роман Бродский пытался выехать в Молдову со своим партнером, чтобы вернуться в Израиль. Его остановили на контрольно-пропускном пункте украинские военные и открыли огонь.

«Они подумали, что он чеченец или что-то в этом роде, и убили его», - рассказал отец Бродского.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило гибель своего гражданина, пишет ТАСС.

«МИД подтверждает информацию о том, что на Украине убит гражданин Израиля Роман Бродский. Его автомобиль, находившийся в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой, подвергся обстрелу, в результате которого он погиб», - пояснили в ведомстве.

При этом в МИД заявили, что жена и дети Бродского все еще находятся на Украине, с ними поддерживается связь.