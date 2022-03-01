Украинские военные за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 15 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), под огонь попали населенные пункты Горловка и Зайцево Южное.

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В 06:15 и 06:30 силовики обстреляли Горловку, в первый раз были выпущены мины, во второй — снаряды калибром 152 мм. В то же время по Зайцево Южному было выпущено восемь мин калибром 82 мм.

Ранее сообщалось. что ВСУ выпустили более десяти мин по направлению Горловки, а также обстреляли девять населенных пунктов Луганской Народной Республики.