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48 минут назад

ВСУ за 15 минут обстреляли два населенных пункта ДНР

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 15 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), под огонь попали населенные пункты Горловка и Зайцево Южное.

Украинские военные за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 06:15 и 06:30 силовики обстреляли Горловку, в первый раз были выпущены мины, во второй — снаряды калибром 152 мм. В то же время по Зайцево Южному было выпущено восемь мин калибром 82 мм.

Ранее сообщалось. что ВСУ выпустили более десяти мин по направлению Горловки, а также обстреляли девять населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

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