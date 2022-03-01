Украинские военные за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 15 минут обстреляли два населенных пункта - Горловка и Зайцево Южное - на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Фото: Телеграм-канал «SHOT» Телеграм-канал «SHOT»

В 06:15 и 06:30 силовики обстреляли Горловку, в первый раз были выпущены мины, во второй - снаряды калибром 152 мм. Зайцево Южное подверглось обстрелу в 06:15, выпущено восемь мин калибром 82 мм.

Ранее сообщалось. что ВСУ выпустили более десяти мин по направлению Горловки, а также обстреляли 16 раз девять населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). В Первомайске был разрушен дом и загорелся гараж. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.