В России оценили дееспособность украинской армии

Юрий Балуевский – бывший начальник Генерального штаба ВС России - сообщил о том, насколько украинская армия дееспособна.
«Любая армия, которая в течение восьми лет практически ведет боевые действия, она имеет опыт боевой. Конечно, я хочу сказать, что это опыт борьбы с собственным населением, с населением своей же, как говорится, страны, потому что я считаю, что на территории Луганской и Донецкой областей проживает население Украины», - цитирует Балуевского РЕН ТВ.
Он отметил, что население Донбасса не захотело жить по тем законам, которые им навязывали.
«Право на самоопределение никто не отменял, но когда это право, мягко говоря, пытались силой их принудить жить по тем законам. По непонятным, при том что законам. Я до сих пор не пойму, к чему стремится Украина? Кем она хочет быть, я, например, увидел, что Украина сегодня. Ну это просто оружие в руках вот тех, как мы называем, коллективный Запад увидел своей целью сдержать, остановить Россию», - добавил экс-начальник.
Балуевский заявил, что еще в 1991 году Запад полагал, что выиграл в холодной войне и теперь весь мир должен жить по их правилам.
«Мы, как очень правильно определил наш президент, очень долго терпели, но, как и любому терпению, приходит конец», – подытожил он.
Ранее «СП» писала о том, что генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал о том, что среди россиян все больше тех, кто поддерживает действия России на Украине.