В России оценили дееспособность украинской армии

«Право на самоопределение никто не отменял, но когда это право, мягко говоря, пытались силой их принудить жить по тем законам. По непонятным, при том что законам. Я до сих пор не пойму, к чему стремится Украина? Кем она хочет быть, я, например, увидел, что Украина сегодня. Ну это просто оружие в руках вот тех, как мы называем, коллективный Запад увидел своей целью сдержать, остановить Россию», - добавил экс-начальник.