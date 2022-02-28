С начала проведения специальной операции российскими вооруженными силами поражены 1 146 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщили в министерстве

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Добровольно сдали вооружение еще 110 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.

С начала проведения специальной операции российскими вооруженными силами поражены 1 146 объектов военной инфраструктуры Украины. "С начала проведения специальной операции российскими вооруженными силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры. Среди них 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 75 радиолокационных станций", - сказал официальный представитель Минобороны.