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19 часов назад

МО РФ: за последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих

ТАСС

С начала проведения специальной операции российскими вооруженными силами поражены 1 146 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщили в министерстве

Добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих
Фото: ТАССТАСС

Добровольно сдали вооружение еще 110 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.

С начала проведения специальной операции российскими вооруженными силами поражены 1 146 объектов военной инфраструктуры Украины. "С начала проведения специальной операции российскими вооруженными силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры. Среди них 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 75 радиолокационных станций", - сказал официальный представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, войска ЛНР в течение дня наступали на Кременное и продвинулись вперед еще на 3 километра, войска ДНР продвинулись за сутки на 16 километров и овладели населенным пунктом Заможное.

Армия,В мире,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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