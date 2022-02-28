В Минобороны заявили, что в операции на Украине принимают участие только контрактники

"Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло восемь лет. В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", - сказал Конашенков.