Зеленский освободит заключенных с опытом боевых действий

На Украине будут освобождены из-под стражи участники боевых действий с реальным военным опытом. Такое решение принял глав государства Владимир Зеленский в связи со сложившейся военной ситуацией в стране.

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Президент отметил, что с некоторых участников силовой операции вооруженных сил Украины в Донбассе снимаются все санкции. По мнению Зеленского, таким образом освобожденные смогут загладить свою вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой в срочном порядке присоединить Украину по новой специальной процедуре.