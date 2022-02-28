Зеленский освободит заключенных с опытом боевых действий

На Украине будут освобождены из-под стражи участники боевых действий с реальным военным опытом. Такое решение принял глав государства Владимир Зеленский в связи со сложившейся военной ситуацией в стране.
Президент отметил, что с некоторых участников силовой операции вооруженных сил Украины в Донбассе снимаются все санкции. По мнению Зеленского, таким образом освобожденные смогут загладить свою вину. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой в срочном порядке присоединить Украину по новой специальной процедуре.
По мнению экспертов, неотложное вступление Украины в ЕС маловероятно. Так, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что скорее это будет на уровне политической декларации, чем на уровне конкретного решения. ЕС могут ускорить некоторые процессы, такие как создание «дорожной карты», уточнение сроков, но не само вступление.