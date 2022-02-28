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5 часов назад

ДНР: пленные подтвердили подготовку ВСУ наступления в Донбассе

Елена Прошина

Украинские пленные подтверждают, что ВСУ готовили широкое наступление в Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

ДНР: пленные подтвердили подготовку ВСУ наступления в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодня мы смогли освободить 17 населенных пунктов, которые были под оккупацией украинской власти», - цитирует Басурина ТАСС.

По его словам, об освобождении Мариуполя говорить пока рано, так как украинские войска блокируют население в городе. Он также подчеркнул, что десятки тысяч жителей Донбасса остаются без воды.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент России Владимир Путин на сутки опередил нападение ВСУ на ДНР и ЛНР. По его словам, Киев планировал начать артподготовку и при поддержке НАТО «собирался добить» ДНР и ЛНР. Он также отметил, что Украина могла начать разработку ядерного оружия, так как «вся необходимая инфраструктура сохранилась с советских времен».

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