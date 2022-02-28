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5 часов назад

Минобороны выступило с заявлением по ситуации на Украине

Мария Иванова

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские вооруженные силы взяли под контроль Бердянск и Энергодар (Запорожская область Украины). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Минобороны выступило с заявлением по ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Конашенкова, российские военные полностью контролируют территорию вокруг Запорожской атомной электростанции.

«Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», - заявили в Минобороны.

Также Конашенков рассказал, что войска ЛНР «при огневой поддержке российских вооруженных сил» взяли контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка и Артем. Войска ДНР продвинулись еще на 19 километров, взяли под контроль Новый Айдар и «полностью блокировали» Волноваху.

Конашенков заявил, что за последние сутки воздушно-космические силы России уничтожили восемь украинских боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет в воздухе.

«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», - заявили в Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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