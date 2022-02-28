Российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной , сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков .

Он подчеркнул, что "всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники".