Российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины", - сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что "всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники".
"Российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции", - заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку.
"Радиоактивный фон в норме", - добавил он.