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48 минут назад

В МО РФ сообщили, что российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной

ТАСС

Российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной
Фото: WikipediaWikipedia

"Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины", - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что "всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники".

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"Российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку.

"Радиоактивный фон в норме", - добавил он.

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