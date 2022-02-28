Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска совершили обстрел по направлению Горловки — выпущено более десятка мин, в том числе и калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в Telegram.

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«После 03:00 (мск — прим. ред) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:08 — поселок Шумы — населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 5 мин калибром 120 мм, 8 мин калибром 82 мм», — сообщает представительство.

Отмечается, что в результате обстрела пострадала местная жительница, повреждена поликлиника и водовод, из-за чего 32 тыс. людей остались без воды.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.