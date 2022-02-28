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34 минуты назад

Глава ДНР попал под обстрел в селе к северо-востоку от Мариуполя

ТАСС

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин накануне попал под обстрел в селе Павлополь, которое находится к северо-востоку от Мариуполя.

Глава ДНР попал под обстрел в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

"Дело житейское, все в порядке", - сказал по этому поводу глава республики в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения. Обстрелы продолжаются по сей день.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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