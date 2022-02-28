Финляндия поставит Украине вооружения

Финляндия приняла решение поставить Украине вооружения. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Президент принял решение, что Финляндия окажет Украине помощь поставкой вооружений. Это историческое решение", - сказала она.

Украине направят в том числе 2,5 тыс. винтовок и 150 тыс. патронов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.