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51 минуту назад

Российские войска взяли под контроль Бердянск

Елена Прошина

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что войска РФ взяли город Бердянск в Запорожской области под свой контроль. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские войска взяли под контроль Бердянск
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее рассказал, что за минувшие сутки российские войска заблокировали Бердянск и Херсон, а также взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном. По его словам, военные силы РФ не наносят ударов по населенным пунктам и городам, поэтому опасность для гражданского населения минимальна.

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале сообщило, что в Горловке повреждена поликлиника, а в результате обстрела со стороны украинских войск была ранена местная жительница. Согласно опубликованной информации, она получила ранение руки.

Представительство ДНР в СЦКК добавило, что в результате боевых действий был также поврежден водовод. В связи с этим 32 тысячи пользователей и 21 котельная остались без водоснабжения. В представительстве подчеркнули, что в светлое время суток будут проведены восстановительные работы.

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