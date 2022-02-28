Российские войска взяли под контроль Бердянск

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Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее рассказал, что за минувшие сутки российские войска заблокировали Бердянск и Херсон, а также взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном. По его словам, военные силы РФ не наносят ударов по населенным пунктам и городам, поэтому опасность для гражданского населения минимальна.

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале сообщило, что в Горловке повреждена поликлиника, а в результате обстрела со стороны украинских войск была ранена местная жительница. Согласно опубликованной информации, она получила ранение руки.