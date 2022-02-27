ЕС поставит боевые самолеты Украине

Главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму €450 млн. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.
"Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму €450 млн, а также [выделить] еще €50 млн на нелетальное оружие топливо и средства защиты", - отметил Боррель.
Также по его словам, Евросоюз поставит Украине боевые самолеты.
"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты", - сказал он.