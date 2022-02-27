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1 час назад

Боррель сообщил, что ЕС предоставит летальные вооружения Украине на сумму €450 млн

ТАССиещё 1

Главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму €450 млн. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

ЕС поставит боевые самолеты Украине
Фото: ReutersReuters

"Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму €450 млн, а также [выделить] еще €50 млн на нелетальное оружие топливо и средства защиты", - отметил Боррель.

Также по его словам, Евросоюз поставит Украине боевые самолеты.

"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты", - сказал он.

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