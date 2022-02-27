Швеция отправит Украине гранатометы

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что правительство страны приняло решение поставить военное снаряжение на Украину. Она сообщила об этом на пресс-конференции в воскресенье, 27 февраля, передает ТАСС.
Помимо прочего, Швеция отправит на Украину пять тысяч гранатометов и почти 43 миллиона долларов.
«Швеция перейдет к всесторонней поддержке Вооруженных сил Украины. На Украину будут отправлены 135 тыс. полевых пайков, пять тысяч касок, пять тысяч бронежилетов и пять тысяч одноразовых противотанковых гранатометов. Военным также предоставляется финансовая поддержка в размере 400 миллионов крон (42,78 миллиона долларов)», — сказала Андерссон.
В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.