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18 часов назад

Швеция отправит Украине гранатометы и почти 43 миллиона долларов

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что правительство страны приняло решение поставить военное снаряжение на Украину. Она сообщила об этом на пресс-конференции в воскресенье, 27 февраля, передает ТАСС.

Швеция отправит Украине гранатометы
Фото: ReutersReuters

Помимо прочего, Швеция отправит на Украину пять тысяч гранатометов и почти 43 миллиона долларов.

«Швеция перейдет к всесторонней поддержке Вооруженных сил Украины. На Украину будут отправлены 135 тыс. полевых пайков, пять тысяч касок, пять тысяч бронежилетов и пять тысяч одноразовых противотанковых гранатометов. Военным также предоставляется финансовая поддержка в размере 400 миллионов крон (42,78 миллиона долларов)», — сказала Андерссон.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.

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