Швеция отправит Украине гранатометы

«Швеция перейдет к всесторонней поддержке Вооруженных сил Украины. На Украину будут отправлены 135 тыс. полевых пайков, пять тысяч касок, пять тысяч бронежилетов и пять тысяч одноразовых противотанковых гранатометов. Военным также предоставляется финансовая поддержка в размере 400 миллионов крон (42,78 миллиона долларов)», — сказала Андерссон.