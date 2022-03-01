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1 час назад

В ДНР заявили о скором взятии в кольцо украинских военных

Lenta.ruиещё 3

Ветеран батальона «Восток», общественный деятель Донецкой народной республики Александр Семенов заявил, что Народная милиция ДНР скоро возьмет в кольцо украинских военных в кольцо. Его слова приводит РИА Новости.

В ДНР заявили о скором взятии в кольцо украинских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семенов отметил, что на донецком направлении войска республики движутся вперед, несмотря на то, что там было сосредоточено большое количество сил Украины и присутствовали хорошо укрепленные опорные пункты и районы.

По словам ветерана, каждый день определенное количество украинских силовиков складывает оружие. Он добавил, что у них начинаются проблемы с топливом, боеприпасами и питанием, поскольку значительная часть подразделений оказывается средств снабжения.

«Как только замкнется окончательно кольцо, вот это усилит, и моральный дух, он уже виден со стороны ВСУ, падает с каждым днем, и мы увидим реально сдающихся людей, как это было в свое время под Сталинградом», — подчеркнул Семенов.

Он не стал давать прогнозов, сколько времени на это потребуется, но указал, что задача медленно, но уверенно выполняется.

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Ранее сообщалось, что военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) к вечеру 28 февраля отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще девять населенных пунктов в Донбассе, увеличив их общее число до 27.

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