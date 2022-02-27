Зеленский формирует «иностранный легион» для обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский начал призывать в страну иностранных наемников для формирования так называемого «иностранного легиона». Об этом сообщает ТАСС.

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Зеленский заявил, что все, кто хочет, могут приехать и «встать бок о бок».

По его словам, иностранцы могут служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и силах территориальной обороны. Из иностранных наемников сформируют отдельное подразделение – «Интернациональный легион территориальной обороны Украины».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Это было сделано после обращения руководителей ЛНР И ДНР о помощи. Путин отметил, что Россия не собирается оккупировать украинские территории, цель - в демилитаризация и денацификации страны. Российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.