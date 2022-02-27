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34 минуты назад

Украинские военнослужащие массово отказываются от боевых действий

Елена Прошина

Украинские военнослужащие начали массово отказываться от продолжения боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Украинские военнослужащие массово отказываются от боевых действий
Фото: ТАССТАСС

«В ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий», - сказал Конашенков.

По его словам, в субботу в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие и сдался. Часть была оснащена комплексами ПВО «Бук М-1».

«Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь», - отметил Конашенков.

Он добавил, что после оформления документов всех украинских военных отправят домой, к семьям.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в субботу ударили высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины.

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