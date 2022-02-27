Украинские военнослужащие массово отказываются от боевых действий

Украинские военнослужащие начали массово отказываться от продолжения боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
«В ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий», - сказал Конашенков.
По его словам, в субботу в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие и сдался. Часть была оснащена комплексами ПВО «Бук М-1».
«Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь», - отметил Конашенков.
Он добавил, что после оформления документов всех украинских военных отправят домой, к семьям.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в субботу ударили высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины.