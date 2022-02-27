ВС России ударили высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России в субботу вновь ударили высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

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«26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины», - сказал он.

Конашенков подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по городам и населенным пунктам и «принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан».

Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Сбиты 26 самолетов, вертолетов и БПЛА. Ликвидирован 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Уничтожены 23 пункты управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста.

Операция по защите Донбасса, демилитаризации Украины и принуждении ее к нейтралитету и миру началась в четверг утром. Решение о проведении специальной военной операции принял президент России после обращения глав ДНР и ЛНР.