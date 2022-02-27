Сдавшийся ЛНР украинский нацгвардеец объяснил, почему пошел воевать

Украинский нацгвардеец Богдан из Чернигова, сдавшийся в плен бойцам Народной милиции ЛНР, честно рассказал, что пошел служить в армию ради душевного спокойствия. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Пошел, чтобы не задалбывал военком. Задалбывал два года подряд», - без прикрас заявил Богдан.

Он заявил, что его распределили в 818-й батальон Нацгвардии на должность механика. Зарплата составила 13,2 тысячи гривен.

По словам механика, в район боевых действий он попал совершенно случайно.

«Сказали: поедете на полигон, отремонтируешь пару машин - и всё», - рассказал он.

Отмечается, что его часть вступила в бой в районе села Трехизбенка к западу от города Счастье. В итоге, механик попал в плен.