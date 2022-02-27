Украинские военнослужащие массово отказываются от боевых действий

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о массовом отказе украинских военнослужащих от продолжения боевых действий.

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"В ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий", - сказал Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, в субботу в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался.

"Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь", - отметил он, уточнив, что после оформления документов они будут отправлены к своим семьям.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.