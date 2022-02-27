«ВСУ повторили ошибку фельдмаршала Паулюса. В итоге он сдался»

«Роль советников и инструкторов НАТО часто преувеличивают. В Грузии они тоже не смогли придать Тбилиси боеспособности. Грузинские войска бежали и оставляли свою технику. Эти кадры массово крутили все мировые телеканалы. Проблема еще и в том, что ни Украине, ни Грузии НАТО действительно современную технику не поставляло. Все ограничивалось автомобилями, стрелковым оружием или переносными ПТРК не самых последних моделей. Средства ПВО и ПРО, РЭБ, авиация – ничего этого не было. А без этого война современная не ведется. Инструкторы НАТО готовили охранников для складов. Или карателей, которые могут воевать с местным населением. К столкновениям с регулярной армией их не готовили», – утверждает Жилин.